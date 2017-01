போலீசைக் கண்டித்து மீனவர்கள் மறியல்... ஈசிஆரில் போக்குவரத்து தேக்கம்

சென்னை கானாத்தூர் அருகே கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் மீனவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்கள் காவல்துறைக்கு எதிராக முழக்கமிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Fishermen conducting road blockaded in ECR for condemns police. Due to this heavy traffic in ECR, Chennai.