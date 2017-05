நிலத்தை விற்பதாகக் கூறி ரூ.7 கோடி மோசடி.. பலே மதபோதகரை மடக்கிப் பிடித்த போலீசார்

நிலம் மற்றும் கட்டிடத்தை விற்பதாக கூறி 7 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்து தலைமறைவாக இருந்த கிறிஸ்தவ மத போதகரை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி காவல்துறையினர் நேற்று கைது செய்தனர்.

English summary

Christian priest was arrested by police in Rs. 7 crore fraudulent case in Trichy.