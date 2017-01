ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி சேலத்தில் ஜி.வி. பிரகாஷ்குமார் தர்ணா போராட்டம்!

ஜல்லிக்கட்டுக்கான போராட்டத்தில் குதித்துள்ளார் ஜிவி பிரகாஷ்குமார். சேலம் அருகே ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி தர்ணா போராட்டத்தில் ஜிவி பிரகாஷ் குமார் ஈடுபட்டுள்ளார்.

English summary

Musician GV Prakash Kumar also joined to Jallikattu protest near salem on Tuesday.