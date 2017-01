ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் எழுந்த பிரிவினை கோஷம்- மத்திய உளவுத்துறை தீவிர விசாரணை

தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட களத்தில் தேச விரோதத்திற்கு எதிரான போஸ்டர்கள் மத்திய உளவுப்பிரிவு விசாரிக்கிறது

English summary

The Ministry for Home Affairs is closely monitoring the situation in Chennai after the Jallikattu protests turned violent. The Intelligence Bureau which is monitoring the situation has reported that there were several anti India posters that had come up at Marina Beach which had become the epi-centre of the protests.