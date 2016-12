டிஜிட்டல் யுகத்திலும் மனிதக் கழிவுகளை மனிதர்களே அள்ளுவதா? இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் வேதனை

டிஜிட்டல் யுகத்திலும் மனித கழிவுகளை மனிதர்களே அள்ளுவது வேதனை அளிக்கிறது என்று இயக்குநர் ரஞ்சித் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Director Pa. Ranjith said on the deplorable situation of humans clearing human waste