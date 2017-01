பிப். 24 ஜெ பிறந்த நாளில் தீபா கட்சி உதயமாகிறது.. தவிப்பில் மன்னார்குடி கோஷ்டி.. தடுக்க துடிப்பு!

ஜெயலலிதா பிறந்த நாளான பிப். 24-ல் புதிய கட்சியை தொடங்குகிறார் தீபா. இதை தடுப்பதில் மன்னார்குடி கோஷ்டி மும்முரமாக உள்ளதாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, January 6, 2017, 12:11 [IST]

English summary

Sources said that Jayalalithaa's niece Deepa planning to launch new political party on Feb 24.