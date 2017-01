ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவு அமைதி போராட்ட களத்தில் உங்கள் ஒன்இந்தியா தமிழ்!

தமிழர்களின் பாரம்பரியத்தை காக்க வலியுறுத்தி, ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக, 'ஒன்இந்தியா தமிழ்' இணையதள ஊழியர்கள் அமைதிப் போராட்டம் நடத்தினர்.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 18:01 [IST]

English summary

Oneindia Tamil too particibated in the silence protest to support Jallikattu.