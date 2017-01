ஜல்லிக்கட்டு: அவசர சட்டம் வேண்டாம்- நிரந்தர சட்டமே தேவை- அலங்காநல்லூர் மக்கள் ஆவேசம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு அவசர சட்டம் தேவையில்லை; நிரந்தர சட்டம்தான் தேவை என அலங்காநல்லூர் மக்கள் ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Pro-Jallikattu Protesters today rejected the TamilNadu Govt's new ordinance. They wanted that only permanent resolution to conduct Jallikattu.