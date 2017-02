பதவிக்கு வருவதற்கு இப்போது அனைவருக்குமே அவசரம் என்று கூறி மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா பேசிய வீடியோ வைரலாகப் பரவி வருகிறது.

English summary

A video, in which late CM Jayalalitha has hailed CM O Panneerselvam is going spreading like viral in social media.