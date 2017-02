நல்ல தீர்ப்பு... குடும்ப ஆட்சி கொண்டு வர நினைத்தவர்களுக்கு முடிவு- ஜெ.தீபா

நீண்ட நாட்கள் கழித்து நல்ல தீர்ப்பு வந்துள்ளது என்று ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் ஜெ.தீபா கூறியுள்ளார். சிறைக்கு செல்ல வேண்டியவர்கள் இப்போது செல்லப்போகிறார் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Jayalalithaa niece Deepa welcome SC Verdict. The conviction is a divine verdict and Sasikala's designs to dismantle democracy was smashed to pieces by the Supreme Court's verdict.