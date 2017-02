ஆட்சி அமைக்க அழைப்பதில் கால தாமதம் ஏன்?பாஜகவின் கண் ஜாடைக்காக காத்திருக்கும் ஆளுநர்.. வீரமணி விளாசல்

ஆட்சி அமைக்க அழைப்பதில் கால தாமதம் ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் கி. வீரமணி. பாஜகவின் கண் ஜாடைக்காக அவர் காத்திருப்பதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

DK leader K. Veeramani slammed BJP and its standing to form the government in Tamil Nadu.