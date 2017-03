மாற்றுத் திறனாளிகளை பற்றி இகழ்ச்சியாக பேசுவதா? ராதாரவிக்கு கனிமொழி கண்டனம்

நடிகர் ராதாரவி மாற்றுத்திறனாளிகளைப் பற்றி இகழ்ச்சியாக, ஏளனமாக பேசுவதை நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Friday, March 3, 2017, 22:57 [IST]

English summary

DMK MP Kanimozhi Condemnes on actor Radharavi's controvesial speech about Handicapped his speech about Handicapped