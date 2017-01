மாணவர்களின் வரலாற்று புரட்சி.. நினைவுச்சின்னம் அமைக்க கோரும் அலங்காநல்லூர் மக்கள்!

ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்க போராடிய மாணவர்களின் புரட்சிப் போராட்டத்தை நினைவுகூறும் விதமாக நினைவுச்சின்னம் அமைக்க விழா கமிட்டி அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

Last eight days students and youth protested to lift the ban on jallikattu. Because of this protest government brought law for jallikattu. To remember this, memorandum has to be constructed in Alanganallur.