தந்தை பெரியாரின் 43வது நினைவு தினம்.. ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் அஞ்சலி #Periyar

பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியாரின் 43வது நினைவு தினம் தமிழகத்தில் இன்று பல அரசியல் கட்சி தலைவர்களாலும் அனுசரிக்கப்பட்டது.

English summary

Leaders including M.K.Stalin pays tribute to Periyar statue as today is his 43th death year.