ஜெயலலிதா மரணத்தில் மர்மம்… முதல்வர் விளக்கம் அளிக்க ஸ்டாலின் கோரிக்கை

ஜெயலலிதா மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக எழுந்துள்ள சந்தேகங்களுக்கு முதல்வர் ஓ. பன்னீர் செல்வம் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று மு.க. ஸ்டாலின் கோரியுள்ளார்.

English summary

The opposition leader M.K. Stalin demanded the reports on Jayalalithaa’s death and seeking explanation from Chief Minister O.Panneerselvam.