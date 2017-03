நாளை டெல்லி சென்று விவசாயிகள் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறார் மு.க.ஸ்டாலின்

டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வரும் தமிழக விவசாயிகளை திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் நாளை சந்திக்க உள்ளார்.

English summary

Tamilnadu farmers protest in delhi as 18th day. dmk working president m.k.stalin tomorrow meet farmers at delhi