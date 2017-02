கொறடா உத்தரவை மீறினால் தகுதியிழப்பு... எம்எல்ஏக்களுக்கு ஓ.எஸ். மணியன் மிரட்டல்

கொறடாவின் உத்தரவை மீறி அரசுக்கு எதிராக வாக்களிக்கும் எம்எல்ஏக்கள் தகுதியிழப்பு செய்யப்படுவார்கள் அமைச்சர் ஓஎஸ்.மணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Friday, February 17, 2017, 16:43 [IST]

ADMK whip Rajendiran ordered their MLAs to come assembly for trust vote. Minister OS.Maniyan warns ADMK MLAs to do not vote for others.