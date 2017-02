ஆச்சரியப்பட வைக்கும் ஜெ.வின் அப்பல்லோ உரையாடல்கள்... "70 எம் எம்" காட்டிய திண்டுக்கல் சீனிவாசன்!

அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதாவை தாங்கள் தொடர்ந்து நேரில் சந்தித்து பேசிக் கொண்டிருந்ததாகவும் ஜெயலலிதா என்னவெல்லாம் பேசினார் எனவும் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் விவரித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, February 27, 2017, 15:29 [IST]

English summary

TamilNadu Minister Dindigul Srinivasan said that Apollo Hopistal was recorded video of Jayalaliithaa's all treatment.