பிணை கைதிகளாக அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்- சட்டசபையில் சுதந்திரமான வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும்- ஸ்டாலின்

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் பிணைக் கைதிகளாக உள்ளதால் சுதந்திரமான சட்டசபை வாக்கெடுப்பு நடத்த ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

DMK working president and Opposition party leader MK Stalin has urged to Governor for the free floor-test in Assembly.