அத்தை ஜெயலலிதா மரணத்தில் எந்த மர்மமும் இல்லை- அண்ணன் மகன் தீபக் பகீர் பேட்டி

அத்தை ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் எந்த மர்மமும் இல்லை என அவரது அண்ணன் மகன் தீபக் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 7:11 [IST]

English summary

No Mystery of jayalalithaa death, says Jayalalitha's nephew Deepak Jayakumar interview on Thanthi TV.