நான் ஒரு சிங்கம்- அதிமுக, ஆட்சியை எந்த கொம்பனாலும் எதுவும் செய்ய முடியாது: கூவத்தூரில் சசிகலா

அதிமுகவையும் ஆட்சியையும் எந்த கொம்பனாலும் எதுவும் செய்ய முடியாது; சட்டசபையில் ஜெயலலிதா படத்தை திறப்பதுதான் என் வாழ்நாள் பாக்கியம் என சசிகலா பேசியுள்ளார்.

English summary

ADMK Interim General Secretary Sasikala who the addresses party MLAs at Golden Bay resort said that Nobody can even touch this party and Govt.