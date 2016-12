ரூபாய் நோட்டு விவகாரம்.. 6 மாதங்கள் ஆனாலும் தற்போதைய நிலைமை மாறாது - சிதம்பரம் கடும் தாக்கு

ரூபாய் நோட்டு விவகாரத்தில் மத்திய அரசுக்கு ப.சிதம்பரம் சரமாரியாக கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 1:08 [IST]

English summary

Former Finance Minister P Chidambaram attacks on prime minister modi over demonetisation issue