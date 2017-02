சசி கூடாரத்திலிருந்து தப்பிய கோவை எம்எல்ஏவை கொண்டாடும் மக்கள்!

சசிகலா ஆதரவு எம்எல்ஏவாக இருந்து தப்பியோடிய கோவை வடக்கு தொகுதி எம்எல்ஏவை மக்கள் கொண்டாடுகின்றனர்.

English summary

Kovai north constituency ADMK MLA Arunkumar opposing for sasikala to be the chief of the ADMK. Kovai north constituency people welcomes For his decision.