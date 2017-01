சென்னை கலவரத்தில் 140 வாகனங்கள் சேதம்.. போலீஸ் தகவல்

சென்னையில் நேற்று நடைபெற்ற போராட்டத்தில 140 வாகனங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டு இருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். 80க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர்.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 11:17 [IST]

English summary

Police says in Chennai yesterdays violence 140 vehicles damaged. And including police over 80 persons injured.