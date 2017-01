தனியார் பஸ்சில் வீடியோ போட்டு கவர்ந்தது அந்தக்காலம்... இப்போ இலவச வைபை வந்தாச்சு!

நெல்லை மாவட்டத்தில் தனியார் பேருந்துகளில் இலவச வைபை வசதி செய்யப்பட்டுள்ளதற்கு இளைஞர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர். உற்சாகமாக பேருந்துகளில் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Tamil Nadu private buses are equipped with free wifi but govt buses are running with many faults and complaints.