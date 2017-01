மன்னித்து விடுங்கள்... கொந்தளிப்பைத் தொடர்ந்து மன்னிப்பு கேட்ட ராதா ராஜன்!

பீட்டாவுக்கு ஆதரவான ராதா ராஜன், ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்திப் பேசிய தவறான கருத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Radha rajan, a supporter of PETA has asked unconditional apology to Tamil people especially to jallikattu protesters.