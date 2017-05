மதுக்கடைக்கு எதிராக போராடிய பெண்களை கைது செய்வதா? ராமதாஸ் கண்டனம்

சிவகாசியில் மதுக்கடைக்கு எதிராகப் போராடிய 21 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தது கண்டனத்துக்குரியது என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

Pmk founder Dr.Ramadoss has issue the statement about Anti-Tasmac protests in sivakasi