அதிமுக பொதுச் செயலாளராக நாளை பதவி ஏற்கிறார் சசிகலா! எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா சமாதிகளில் இன்று அஞ்சலி

அதிமுக பொதுச் செயலாளராக நாளை பதவி ஏற்கும் சசிகலா, எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா சமாதிகளில் இன்று அஞ்சலி செலுத்த உள்ளாாம்.

English summary

Sasikala Natarajan will assume office as AIADMK general secretary on Saturday at the party headquarters here.