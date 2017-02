தமிழகத்தின் முதல்வராகும்... மக்களுக்கு சற்றும் சம்பந்தம் இல்லாத சசிகலா!

பொதுமக்கள் முன்பாக எந்த பொதுக்கூட்டத்திலும் பேசாமல், மக்களை ஒரு முறை கூட நேரில் சந்தித்துப் பேசாத சசிகலா தமிழக முதல்வராக பதவியேற்க உள்ளார்.

English summary

Sasikala, the ADMK leader who is going to head the Tamil Nadu governement has never met the people in her whole life.