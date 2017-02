ராமாபுரம் எம்ஜிஆர் வீட்டில் சசிகலா மரியாதை... கண்களை மூடி தியானம் வேறு

ஊழல் வழக்கில் சிறைக்கு செல்லும் சசிகலா கறை படியாத கை என போற்றப்படும் எம்ஜிஆர் வீட்டிற்கும் சென்று மரியாதை செலுத்தினார்.

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 13:13 [IST]

English summary

Guilty Sasikala paid tribute to the former Chief minister MGR in his Ramapuram Home. She did meditation also before going to prison for asset case.