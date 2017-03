அதிமுக அம்மா - அதிமுக புரட்சித்தலைவி அம்மா : சசி, ஓபிஎஸ் அணிகளின் புதிய கட்சி பெயர்கள்

சசிகலா அணியினர் கட்சிக்கு 'அதிமுக அம்மா' என்ற பெயரும், ஓபிஎஸ் அணிக்கு 'அதிமுக புரட்சித்தலைவி அம்மா' என்ற பெயரையும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 11:05 [IST]

The Sasikala camp which wants to fight the RK Nagar by- elections under the name ADMK Amma.