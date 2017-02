"மாஃபா" வுக்கு ஏன் சசிகலா இன்னும் வைக்கலை ஆப்பு...? ஏதாவது உள்குத்து இருக்குமோ??

ஓபிஎஸ்க்கு ஆதரவு தெரிவித்தவர்களையெல்லாம் கட்சியில் இருந்து நீக்கிய சசிகலா இதுவரை மாஃபா பாண்டியராஜனை கட்சியில் இருந்து நீக்காதது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 10:36 [IST]

English summary

Sassikala not yet removed Mafoi Pandiyarajan from ADMK party. People raising doubt on this.