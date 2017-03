இலங்கை மீது பொருளாதாரத் தடை விதிக்க வேண்டும்.. சீமான் ஆவேசம் !

தமிழக மீனவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் இலங்கை மீது மத்திய அரசு பொருளாதாரத் தடை விதிக்க வேண்டும் என சீமான் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Naam tamilar chief seeman urges to central government Should impose economic sanctions on Sri Lanka