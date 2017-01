முழு அடைப்பு எதிரொலி... தமிழகம் முழுமையாக ஸ்தம்பித்தது...!

தமிழகத்தில் நடந்து வரும் முழு அடைப்புப் போராட்டத்தையொட்டி தமிழகம் கிட்டத்தட்ட முழுமையாக ஸ்தம்பித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Almost all parts of Tamil Nadu have become standstill due to the full shut down protest called by various organisations in support of Jallikattu.