பொதுவாக என் மனசு தங்கம்.. மேனகா காந்தி தங்கச்சியை பாட்டுப் பாடி கலாய்த்த ஸ்ரீகாந்த்!

டைம்ஸ் நவ் டிவியில் நடந்த விவாதத்தின்போது முரட்டுக்காளை படப் பாடலைப் பாடி மத்திய அமைச்சர் மேனகா காந்தியின் தங்கை அம்பிகா சுக்லாவை கலாய்த்தார் ஸ்ரீகாந்த்.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 0:56 [IST]

English summary

Former Indian cricket captain Srikanth sung Rajini song during Times Now debate on Jallikattu and irked the PETA representative with his trade mark stlyle.