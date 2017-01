சசிகலாவுக்கு ஆதரவாக சைலண்ட் மோடு...பொறுக்கி புகழ் சு.சுவாமியின் குடுமி இப்ப யார் கையில் தெரியுமா?

சசிகலாவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் அமைதியாக இருந்து வரும் சுப்பிரமணியன் சுவாமிக்கு அவருக்கு நெருக்கமான அதிகாரி அம்மையார் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறாராம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, January 28, 2017, 9:49 [IST]

English summary

Sources said that BJP Rajya Sabha MP Subramanian Swamy went to silent mode on ADMK issues.