சுற்றுலா செல்ல சிறந்த மாநிலம் .. 3 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து தமிழகம் நம்பர் 1!

இந்தியாவில் அதிக அளவில் உள்ளூர் மக்கள் சுற்றுலா செல்ல சிறந்த மாநிலமாக தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக தமிழகம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, March 3, 2017, 12:19 [IST]

English summary

Tamil Nadu is the country's top destination for domestic tourists for the third consecutive year. More than 344 million tourists from within the country visited the state in 2016, followed by Uttar Pradesh with 229 million, data released by the Union tourist ministry on Thursday showed.