மிருக வதை தடுப்பு சட்டத்திலிருந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு விலக்கு.. தடை நீங்கியது.. முதல்வர் ஓபிஎஸ்

தமிழக அரசு கொண்டுவந்த சட்டத்தின் மூலம் மிருக வதை தடுப்பு சட்டத்தில் இருந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Chief Minister O.Paneerselvam said in Tamilnadu assembly that after the state government's law exemption for jallikattu in Animal Abuse Prevention Act. CM said that By this law the ban on jallikattu is removed.