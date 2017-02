முத்துக்களோ கண்கள்... பாருங்கள்... "சிவாஜி கணேசனாக" மாறி நிற்கும் கட்ஜுவைப் பாருங்கள்!

சிவாஜி கணேசன், கே.ஆர். விஜயா நடித்த படத்தின் பாடல் ஒன்றை தனக்கு ரொம்பப் பிடிக்கும் என்று முன்னாள் நீதிபதி மார்க்கண்டேய கட்ஜு கூறியுள்ளார்.

English summary

Former SC judge Markandeya Katju has posted a Shivaji Ganesan, K R Vijaya song as his favourite Tamil film song.