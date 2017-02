சசிகலாவுக்காக 1000 போலீஸார் குவிப்பு.. கூவத்தூரில் அதிமுக அட்டகாசம்.. கேவலம்!!

சசிகலாவுக்கு பாதுகாப்புக்காக கூவத்தூர் ரிசார்ட் ஆயிரம் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, February 12, 2017, 18:10 [IST]

English summary

Thousands of Police accumulated in The resort area of Koovathoor. Police working for Sasikala. They opposing public to the resort area.