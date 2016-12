சசியை ஊடக அதிபர்கள், துணைவேந்தர்கள் சந்திப்பது வெட்ககேடு: குருமூர்த்தி பாய்ச்சல்

சசிகலாவை ஊடக அதிபர்கள், துணைவேந்தர்கள் சந்தித்ததற்கு எஸ். குருமூர்த்தி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். இது முட்டாள்தனமானது, வெட்கக் கேடானது என குருமூர்த்தி விமர்சித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 10:33 [IST]

English summary

Thuglak Editor Gurumurthy slammed Former Tamilnadu Chief Secretary Rama Mohan Rao for his interview. Gurumurthy said that Rama Mohan Rao has spoken like an ADMK worker and Jaya fan. Not like a civil servant.