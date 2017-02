மே 14க்குள் தமிழக உள்ளாட்சித் தேர்தல்.. தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு

தமிழக உள்ளாட்சித் தேர்தல் மே 14-ஆம் தேதிக்குள் நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என்று சென்னை ஐகோர்ட் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

English summary

The Chennai High court ordered that civic polls in TN should be conducted before may 14 and also adjourned the main case of civic poll to march 1.