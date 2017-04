விவசாயிகள் போராட்டம் - தமிழகம் முழுவதும் இன்று பொது வேலை நிறுத்தம் - அரசியல் கட்சியினர் ஆதரவு

டெல்லியில் போராட்டம் நடத்திவரும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தமிழகம் முழுவதும் இன்று பொது வேலை நிறுத்தம் நடைபெறுகிறது. இதில் அரசியல் கட்சியினரும் பங்கேற்றுள்ளனர்.

English summary

Joint movement of Farmer association have called for a state wide bandh on today support for TamilNadu farmers stage protest on Delhi.