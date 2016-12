கெத்து காட்ட சசிகலா போட்டோ.. அதிமுக ஆபிஸ் பெட்டிக் கடையில் அமோக விற்பனை

சட்டை பாக்கெட்டில் வைத்துக் கொள்ளும் சிறிய அளவிலான சசிகலா போட்டோ ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக அலுவலகம் எதிரில் படுஜோராக விற்பனையாகி வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Shops in front of ADMK head office, have started to sale V.K. Sasikala’s photos.