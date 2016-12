"குணா" ரேஞ்சுக்கு மக்களைக் கொண்டு போயிட்டீங்களேப்பா...!

திறந்திருக்கும் ஏடிஎம்மைப் பார்த்தால் மக்கள் பரவச நிலைக்குப் போய் விடுவதை வைத்து ஒரு மீம்ஸ் குரூப் நக்கல் வீடியோவைப் போட்டு கலகலப்பாக்கியிருக்கிறது. வாட்ஸ் ஆப்பில் இது வைரலாகி வருகிறது.

English summary

A video on demonetization with Guna song is spreading like forest fire among whats app group.