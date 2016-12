கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை: தேமுதிக அலுவலகத்தில் பிரியாணி கேக் கொடுத்து கொண்டாடிய விஜயகாந்த்

தேமுதிக அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை விழாவில் பிரியாணி, கேக் வழங்கப்பட்டது. புதிய தரிசன பெதஸ்தா திருச்சபை போதகர் டி. சாமுவேல் பங்கேற்றார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMDK celebrated Christmas today at the party head office in Chennai and Vijayakanth served Briyani and Cake to the participants.