வீரப்பன் ஜாதகம் பார்த்து வேட்டையாடிய விஜயகுமார் ஐபிஎஸ்.... சில சுவாரஸ்ய தகவல்

சந்தனக்கடத்தல் வீரப்பன் வேட்டை நடந்தது எப்படி என்று ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரியும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தில் பாதுகாப்பு ஆலோசகராகவும் உள்ள விஜயகுமார் எழுதியுள்ள புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

VijayaKumar, now the senior security advisor in the ministry of Home affairs, recollected at the launch of his book, 'Veerappan - Chasing the Brigand' in Chennai on Friday.