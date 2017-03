நீதி கிடைக்கும் வரை பிரிட்சோ உடலை பெற மாட்டோம்: மீனவர்கள் ஆவேசம்

இலங்கை கடற்படையினரால் காட்டுமிராண்டித்தனமாக சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட மீனவர் பிரிட்சோவின் படுகொலைக்கு நீதி கிடைக்கும் வரை அவரது உடலை பெற்றுக் கொள்ள மாட்டோம் என்று ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The fishermen association has declared that they wont get the body of Britso till get justice.