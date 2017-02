முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் திடீர் நேர்மைக்குப் பின்னால் பல சந்தேகங்கள் எழுவதைத் தவிர்க்க முடியவில்லை.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CM O Panneerselvam's sudden outburst has raised many questions among the publice and ADMK cadres.