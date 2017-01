3வது நாளாக அலங்காநல்லூரில் போராட்டம் தீவிரம்... பெண்கள், குழந்தைகள் சாலை மறியல்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு போராட்டங்கள் 3வது நாளாக அலங்காநல்லூரில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. பெண்கள், குழந்தைகள் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Women including children stage road rokho to lift ban on Jallikattu at Kattukatai in Alanganallur.